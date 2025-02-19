بالأرقام.. سقف رواتب رابطة «الدوري الإسباني» بعد «الميركاتو» الشتوي 2025

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تحديث سقف الرواتب للأندية المشاركة في المسابقة، بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

وكشفت الأرقام الرسمية أن ريال مدريد لا يزال يتصدر قائمة الأندية ذات أعلى سقف للرواتب في الدوري الإسباني، حيث بلغ سقفه 754 مليون يورو، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني.

كما كشفت الأرقام عن ارتفاع سقف رواتب نادي برشلونة من 426.4 مليون يورو في صيف العام الماضي إلى 463.6 مليون يورو حاليا.

ويعرف سقف الرواتب بأنه الحد الأقصى للمبلغ الذي يسمح للنادي بإنفاقه خلال الموسم، وذلك بعد إتمام الصفقات في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وشهد سقف رواتب برشلونة تراجعا ملحوظا خلال الموسمين الماضيين، حيث انخفض من 656 مليون يورو في سبتمبر 2022 إلى 204 ملايين يورو فقط في فبراير 2024.

إلا أن النادي بدأ في استعادة عافيته المالية منذ ذلك الحين، حيث ارتفع سقف الرواتب إلى 426 مليون يورو في الصيف الماضي، وذلك بعد إتمام عدة عمليات بيع وتأمين عقود رعاية جديدة.

واستمر هذا التحسن ليصل سقف الرواتب حاليا إلى 463.6 مليون يورو، مسجلا زيادة قدرها 37 مليون يورو تقريبا.

وفي المرتبة الثالثة جاء أتلتيكو مدريد بسقف رواتب يبلغ 314 مليون يورو، بزيادة طفيفة قدرها 4 ملايين يورو مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

بينما حل ريال سوسيداد في المركز الرابع بـ 160 مليون يورو، وفياريال في المركز الخامس بـ 135 مليون يورو.

ويلعب هذا الحد دورا محوريا في تحديد خطط الأندية في سوق الانتقالات المستقبلية.

ويجدر الإشارة إلى أن سقف الرواتب لا يقتصر على رواتب لاعبي الفريق الأول فحسب، بل يشمل أيضا رواتب المدرب ومساعديه، والجهاز الفني، ومدربي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى الفريق الرديف، وأكاديمية الشباب، والأقسام الرياضية الأخرى التابعة للنادي.