بالأرقام.. شركات عالمية كبرى تسرّح آلاف الموظفين!

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم، بالإضافة إلى التوجه نحو الذكاء الاصناعي، سجلت العديد من الشركات في العالم منذ العام الماضي موجات تسريح عمال طالت عشرات الآلاف منهم، وزادت حدّتها مع بداية العام الجديد.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة “سيسكو”، أنا ستقوم بتسريح الآلاف من الموظفين.

وذكر موقع “لاياوفس.إف واي آي”، الذي يرصد عمليات تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، في أحدث بياناته، أن 141 شركة تكنولوجيا قامت منذ بداية العام بتسريح 34300 موظف.

ووفق البيانات، قامت “مايكروسوفت” بتسريح 1900 عامل، كما قامت شركة “غوغل” بتسريح أكثر من ألف عامل، وخفضت “أمازون” ما يقرب من ألف موظف، وقامت شركة “ميتا” بتسريح العشرات من الموظفين.

وبحسب الموقع، قامت شركة “زوم” بتسريح 150 موظفا، و”باي بال” 2500 موظف، و”ديسكورد” 170 موظفا، كما قامت شركة “ساب” بتسريح 8000 موظف، و”إي باي” سرحت 1000، و”سناب تشات” سرحت 540 موظفا.

وذكر تقرير الموقع، أن أحد أسباب عمليات التسريح الأهم، هو تركيز العديد من الشركات على التطورات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أو الانتقال إلى العمل باستخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، فعوضا عن توظيف آلاف الموظفين كل ثلاثة أشهر، تُفضل الشركات الاستثمار في تطوير وتنفيذ قدرات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه وخلال العامين الأخيرين، ألغت الشركات نحو 112 ألف وظيفة.