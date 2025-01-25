بالأرقام.. صادرات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا عام 2024

ثدمت الولايات المتحدة، أسلحة ومعدات عسكرية وخدمات إلى دول أخرى، بقيمة قياسية بلغت 318.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه “خلال السنة المالية 2024، سلمت الولايات المتحدة ونقلت منتجات عسكرية إلى دول أخرى بقيمة قياسية بلغت 318.7 مليار دولار”.

وأضافت: “خلال السنة المالية 2024، بلغ إجمالي حجم المنتجات والخدمات العسكرية، فضلا عن أنشطة التعاون العسكري التي يتم تنفيذها في إطار نظام المبيعات العسكرية الأجنبية، 117.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.7% مقارنة بـ 80.9 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهذا يعتبر أعلى إجمالي سنوي للمبيعات والمساعدات لحلفائنا وشركائنا”.

وذكرت الوزارة أن “المبلغ الإجمالي يعكس “96.9 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الممولة من قبل حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وتم تحويل المنتجات المتبقية في إطار برامج مختلفة”.

وأشارت إلى أن “إجمالي المبيعات المباشرة للمنتجات والخدمات العسكرية من الشركات المصنعة الأمريكية إلى شركات ودول أخرى بلغ 200.8 مليار دولار في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 27.5% عن السنة المالية 2023 (157.5 مليار دولار)”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد لأعضاء حلف “الناتو” بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهدد بوقف تمويل “الناتو”، متهما الحلف بعدم حماية واشنطن.