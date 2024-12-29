بالأرقام.. كشف أطنان من المخدرات وآلاف المتهمين والتجار في العراق

كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن “إحصائية بعدد عملياتها، والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بتجارة المخدرات، خلال عام 2024”.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات، في بيان، إنه “تم إلقاء القبض على 14438 متهما، في حين صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لـ598 تاجرا دوليا ومحليا”.

وذكرت المديرية أن “المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أحصت عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024”.

وأوضحت أنه “تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراما من المواد المخدرة، والقبض على 14438 متورطا بجريمة المخدرات”.

وأضاف البيان أن “المحكومين بالإعدام بلغ عددهم 144 تاجرا دوليا، أما المحكومين بالمؤبد فقد بلغ عددهم 454 تاجرا محليا”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)،أشارت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق، إلى أن “الخسائر في صفوف تجار المخدرات بلغت 11 قتيلا و33 مصابا”، وأن الخسائر في صفوفها بلغت 3 قتلى و31 جريحا”.