بالأرقام.. كميات الطاقة المستهلكة خلال أسبوع

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، كميات الغاز الطبيعي والنفط والديزل والزيت الثقيل المحالة إلى جهات الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المؤسسة، “بلغ استهلاك الشركة العامة للكهرباء 6.35 مليار قدم مكعب غاز، و106050 برميل نفط خام لمحطة اوباري، و30299 طن متري ديزل، و534 طن متري زيت ثقيل”.

ووفق البيان، “المؤسسة الوطنية للنفط، استهلكت 851 مليون قدم مكعب غاز، ومصانع الأسمنت 244 مليون قدم مكعب غاز، ومجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 549 مليون قدم مكعب غاز”.

ووفق البيان، “بلغ إجمالي الاستهلاك 7.99 مليار قدم مكعب غاز، 30299 طن متري وقود الديزل، 534 طن متري زيت الثقيل، 106050 برميل نفط خام، 1.14 متوسط الاستهلاك يومي للغاز الطبيعي مليار قدم مكعب غاز”.