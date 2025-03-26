بالأرقام.. كميات «الغاز والنفط» المحالة لـ«الاستهلاك» خلال أسبوع

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، “كميات الغاز الطبيعي والنفط والديزل والزيت الثقيل المحالة إلى جهات الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي”.

ووفق المؤسسة، بلغ استهلاك “الشركة العامة للكهرباء 5.37 مليار قدم مكعب غاز ، و74032برميل نفط خام لمحطة اوبازي، و34017 طن متري ديزل، و1708 طن متري زيت ثقيل”.

وبحسب البيان، بلغ استهلاك “المؤسسة الوطنية للنفط 808 مليون قدم مكعب غاز ، ومصانع الأسمنت 219 مليون قدم مكعب غاز ، ومجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 580 مليون عام مكعب غاز“.

ووفق بيان المؤسسة، “بلغ إجمالي الاستهلاك 6.73 مليار قدم مكعب يومي، 34017 طن متري وقود الديزل، 1708طن متري زيت الثقيل، 74032 برميل نفط خام، ومتوسط الاستهلاك يومي للغاز الطبيعي 1.02مليون قدم مكعب غاز”.