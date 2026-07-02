بالأرقام.. مؤسسة النفط تكشف حصيلة «إنتاج وإيرادات» شهر يونيو

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل إنتاج النفط والغاز والإيرادات المحققة خلال شهر يونيو 2026، وذلك في إطار سياسة الإفصاح والشفافية التي تتبعها، من خلال نشر جدول يتضمن بيانات الإنتاج، وحصص الدولة الليبية والشركاء، وكميات التكرير والتصدير، إضافة إلى الإيرادات النفطية المحالة للحساب السيادي.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي إنتاج النفط الخام خلال يونيو بلغ 41,867,126 برميلاً، توزعت بواقع 29,950,320 برميلاً حصةً للدولة الليبية، و10,909,540 برميلاً حصةً للشركاء، فيما بلغت الكميات المتاحة للتصدير حتى 30 يونيو نحو 7,758,304 براميل.

وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولة الليبية تضمنت 25,480,272 برميلاً من النفط الخام المخصص للتصدير، إلى جانب 4,097,943 برميلاً جرى تحويلها إلى المصافي للتكرير، إضافة إلى 372,105 براميل خُصصت لتزويد محطتي كهرباء أوباري ومليتة.

وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر خام برنت خلال شهر مايو 2026 بلغ 107.554 دولارات للبرميل، موضحةً أن الكميات المتاحة للتصدير تشمل أيضاً إنتاجاً جرى تحويله إلى المخزون خلال مايو، إلى جانب كميات متراكمة من فترات سابقة داخل الخزانات.

وفي قطاع الغاز، سجل إجمالي الإنتاج خلال يونيو 73,323.7 مليار قدم مكعب، بينما بلغت الكميات المتاحة للاستهلاك 71,661.4 مليار قدم مكعب، في حين وصل حجم الغاز المستعمل إلى 53,378.6 مليار قدم مكعب، وسجلت الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض 11,365.4 مليار قدم مكعب.

وفيما يتعلق بالإيرادات، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيرادات النفطية المحصلة والمحالة إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي خلال يونيو بلغ 3,260,938,421.20 دولاراً، بينما بلغت قيمة إتاوات وضرائب الامتياز المحالة إلى وزارة النفط والغاز 2,721,675,652.68 ديناراً ليبياً.

وأوضحت المؤسسة أن قيمة اعتمادات توريد المحروقات تُستقطع من الإيرادات المحالة إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي، وفق الاتفاق المعمول به، قبل تحويل الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.