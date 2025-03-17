بالأرقام.. مؤسسة النفط تكشف كميات «الطاقة المستهلكة» خلال أسبوع

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “كميات الغاز الطبيعي والنفط والديزل والزيت الثقيل المحالة إلى جهات الإستهلاك خلال الأسبوع الماضي”.

ووفق المؤسسة، بلغ استهلاك “الشركة العامة للكهرباء 5.39 مليار قدم مكعب غاز ، و71132 برميل نفط خام لمحطة اوبازي، و36658 طن متري ديزل، و29633 طن متري زيت ثقيل”.

وبحسب البيان، بلغ استهلاك “المؤسسة الوطنية للنفط 840 مليون قدم مكعب غاز ، ومصانع الأسمنت 174 مليون قدم مكعب غاز ، ومجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 565 مليون عام مكعب غاز “.

ووفق بيان المؤسسة، “بلغ إجمالي الاستهلاك 6.97 مليار قدم مكعب يومي، 36658 طن متري وقود الديزل، 29633 طن متري زيت الثقيل، 71132 برميل نفط خام، ومتوسط الاستهلاك يومي للغاز الطبيعي 995.7 مليون قدم مكعب غاز”.