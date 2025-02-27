بالأرقام.. مركز المعلومات والتوثيق يصدر إحصائيات «الجهاز الإداري للدولة»

أصدر مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تقريرًا مفصلاً يتضمن إحصائيات ونسبًا دقيقة حول الباحثين عن عمل والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2024.

يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ودعم صناعة القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.

ويتضمن التقرير “تحليلاً شاملاً لأعداد الباحثين عن عمل المسجلين، بالإضافة إلى توزيع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية”.

كما يسلط الضوء على “المؤشرات الرئيسية التي تعكس حالة سوق العمل، بما في ذلك نسب التوظيف والتوزيع الجغرافي للموظفين”.

ويهدف التقرير إلى “توفير قاعدة بيانات موثوقة تساعد في وضع السياسات والبرامج التي تسهم في تحسين فرص العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة”.

وتؤكد وزارة العمل والتأهيل على أهمية هذه البيانات في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف للشباب والمواطنين الباحثين عن عمل.