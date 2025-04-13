بالأرقام.. معدلات «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، “بلغت كميات إنتاج النفط الخام 1,395,340برميل، وبلغت كميات إنتاج المكثفات 52,970 برميل”.

ووفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط، “بلغت كميات إنتاج الغاز مليار 2.474 قدم مكعب.

وفي 10 أبريل، نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، “بلغت كميات إنتاج النفط الخام 1,376,112 برميل، وبلغت كميات إنتاج المكثفات 50,939برميل”.

ووفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط، “بلغت كميات إنتاج الغاز مليار و2.448 قدم مكعب.