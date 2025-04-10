بالأرقام.. معدلات «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، “بلغت كميات إنتاج النفط الخام 1,376,112 برميل، وبلغت كميات إنتاج المكثفات 50,939برميل”.

ووفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط، “بلغت كميات إنتاج الغاز مليار و2.448 مودم مكعب.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، الأربعاء، “استئناف أعمال مشروع تحديث أنظمة التحكم والمراقبة، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات”.

وأوضحت الشركة “أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لالتزام الإدارة بتعزيز البنية التحتية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية”.

وقبل أيام، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”، أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.