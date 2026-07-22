بالأرقام.. نتائج أول 10 أيام من إطلاق «التأشيرة الإلكترونية» في ليبيا

كشفت وحدة التأشيرات الإلكترونية التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عن أول إحصائية رسمية لمنظومة التأشيرة الإلكترونية الليبية، والتي أظهرت استقبال مئات الطلبات من عشرات الجنسيات خلال الأيام الأولى من تشغيل الخدمة.

ووفقاً للإحصائية الصادرة عن الوحدة، سجلت المنظومة خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 يوليو 2026 استقبال 423 طلباً للحصول على التأشيرة الإلكترونية، تقدم بها مواطنون من 58 جنسية مختلفة، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام الخدمة الجديدة.

وأوضحت البيانات أن 259 طلباً، بما يعادل 61.23% من إجمالي الطلبات، حصلت على الموافقة بعد استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.

كما بينت الإحصائية رفض 96 طلباً، بنسبة 22.70%، بسبب عدم استيفاء المتقدمين للشروط المعتمدة، في حين لا تزال 68 طلباً، بنسبة 16.07%، قيد المراجعة لاستكمال إجراءات التدقيق والبت فيها.

وتأتي هذه النتائج بعد إطلاق منظومة التأشيرة الإلكترونية الليبية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، واختصار الوقت والجهد، والتحول إلى الخدمات الرقمية بما يعزز كفاءة الإجراءات الخاصة بدخول الأجانب إلى ليبيا.

أطلقت السلطات الليبية مؤخراً منظومة التأشيرة الإلكترونية عبر منصة إلكترونية مخصصة، في إطار جهود تحديث الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية، وتعزيز انفتاح ليبيا على الزوار والمستثمرين من مختلف دول العالم.