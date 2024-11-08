بالأرقام.. نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بياناً عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان النفقات، “جرى تخصيص 3 مليارات و708 ملايين و48 ألفا و896 دينارا ليبيًّا تمثل نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من بينها ملياران و242 مليونا و498 ألفا و354 دينارا لباب الرواتب، من دون رواتب شهر أكتوبر لعدم ورودها حتى من الشهر نفسه”.

وبحسب البيان، “حصلت حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها على مليارين و237 مليونًا و198 ألفًا و764 دينارا خلال الفترة نفسها، من بينها مليار و130 مليونًا و640 ألفًا و450 دينارًا للرواتب، أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال الأشهر العشرة 448 مليونًا و142 ألفًا و357 دينارا، من بينها 353 مليونًا و329 ألفًا و854 دينارًا مخصصة للرواتب فقط”.

ووفق البيان، “جرى تخصيص 975 مليونًا و783 ألفا و666 دينارًا، من بينها 729 مليونًا و103 آلاف و937 دينارًا للرواتب، لمجلس النواب والجهات التابعة له، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها 46 مليونًا و924 ألفًا و108 دنانير، من بينها 29 مليونًا و424 ألفًا و111 دينارًا لباب الرواتب”.