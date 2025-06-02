بالأسماء.. إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب الغش الإلكتروني في مادة «النحو والصرف»

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات القرار رقم (33) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة النحو والصرف لعدد 16 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025م)، وذلك بعد ثبوت تورطهم في المساهمة في الغش الإلكتروني من خلال تداول ورقة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.



ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم (8/2025) المؤرخ في 2 يونيو 2025، وعملاً بأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013)ز لسنة 2022م، والتي تنص على إلغاء الامتحان في حال التورط بأي وسيلة من وسائل الغش أو الإخلال بسلامة الامتحانات.

وشمل القرار أسماء التلاميذ المعنيين وأرقام قيدهم واللجان الامتحانية التابعين لها، موزعين على عدد من المناطق التعليمية، منها: طرابلس، الزاوية، مصراتة، بنغازي، طبرق، مزدة، العزيزية، درنة، سوق الجمعة، وحي الأندلس.

ونصت المادة الثانية من القرار على سريانه من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وفي سياق متصل، باشرت لجنة العدّ والفرز صباح اليوم أعمالها فور استلام صناديق إجابات الأسبوع الأول من امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من مختلف البلديات، وسط إجراءات مشددة لضمان الشفافية والدقة قبل مرحلة المسح الضوئي.

وأكدت اللجنة المختصة أن هذه الخطوة تُعد مرحلة محورية في سير العملية الامتحانية وتساهم في إعلان النتائج في الوقت المحدد، دون تأخير.