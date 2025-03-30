الحكومة في سوريا تبصر النور.. الشرع: أعدكم أن نبني المستقبل معاً «خطوة بخطوة»

أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء السبت، “تأليف حكومة جديدة تضم وزيرة واحدة”، مؤكدا أن بلاده تشهد ميلاد مرحلة جديدة في المسيرة الوطنية.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر، رغبته في “بناء دولة قوية ومستقرة”.

وقال الشرع: “نواجه تحديات كبيرة تتطلب منا الوحدة، هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”.

وأضاف: “أعدكم أن أكون معكم خطوة بخطوة لبناء المستقبل، وسنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة، خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر”.

وتابع: “سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة وسنعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي، لن نسمح للفساد التسلل إلى مؤسساتنا، وسنعمل على ضمان حقوق الإنسان وتطوير منظومة التعليم في سوريا”.

واستطرد قائلا: “سنعيد النظر في السياسة الضريبية بما يتناسب مع تنمية السوق والتخفيف عن المواطن، الحكومة الجديدة ستعمل على دعم العملة الوطنية ومنع التلاعب في أسعار الصرفـ كما سنعمل على فرض الأمن في مختلف المناطق السورية وأنشأنا وزارة للطوارئ والكوارث”.

وأكد على أن الحكومة السورية الجديدة ستولي أهمية كبيرة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وستبني جيشا وطنيا يكون قادرا على حماية البلاد، وختم قائلا: “سوريا ستكون قلب العروبة ووجها مشرقا للعالم”.

وهذا، “واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، بمنصبيهما في الحكومة، كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وزيرا للداخلية، وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، تم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة الخوذ البيضاء، التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث”.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.

تشكيلة الحكومة السورية الجديدة:

وزير الخارجية والمغتربين- أسعد الشيباني

وزير الدفاع- اللواء مرهف أبو قصرة

وزير الداخلية- أنس خطاب

وزير العدل- مظهر الويس

وزير الأوقاف- محمد أبو الخير شكري

وزير التعليم العالي- مروان الحلبي

وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل- هند قبوات

وزير الطاقة- محمد البشير

وزير المالية- محمد يسر برنية

وزير الاقتصاد- محمد نضال الشعار

وزير الصحة- مصعب العلي

وزير التربية والتعليم- محمد عبد الرحمن تركو

وزير الأشغال العامة- مصطفى عبد الرزاق

وزير الثقافة- محمد ياسين صالح

وزير الشباب والرياضة- محمد سامح حامض

وزير السياحةـ مازن صالحاني

وزير الإدارة المحلية والبيئة- محمد عنجراني

وزير الطوارئ والكوارث- رائد الصالح

وزير الاتصالات- عبد السلام هيكل

وزير الزراعة- أمجد بدر