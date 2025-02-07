بالأسماء.. قائمة «أغلى اللاعبين» في الانتقالات الصيفية المقبلة!

بدأت الأندية الأوروبية الكبرى وجماهير كرة القدم في تركيز اهتمامهم على الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تشهد عادة صفقات بقيم خيالية، وذلك عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية المثيرة.

وتركز بعض الأندية في الدوريات الخمس الكبرى على مراقبة اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء، مما يتيح لها فرصة التعاقد معهم دون دفع رسوم انتقال.

ومن بين اللاعبين البارزين الذين يمكن التوقيع معهم مجانا في الصيف القادم، يبرز اسم محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، الذي يعد واحدا من أبرز الأسماء المتاحة في السوق.

فيما يلي قائمة بأغلى اللاعبين الذين سيصبحون أحرارا في صيف 2025، ويتصدرها ترينت ألكسندر-أرنولد، نجم ليفربول، بينما يحتل محمد صلاح المركز الثاني:

قائمة أغلى اللاعبين المتاحين مجانا في صيف 2025:

ترينت ألكسندر-أرنولد (75 مليون يورو):

مدافع ليفربول الأيمن وقائد الفريق الثاني، يعد أحد أفضل اللاعبين في مركزه عالميا. يُشاع بقوة أن ريال مدريد يطمح لضمه كبديل لداني كارفاخال.

محمد صلاح (55 مليون يورو):

الجناح المصري وهداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 178 هدفا. ارتبط اسمه مؤخرا بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي.

جوشوا كيميش (50 مليون يورو):

لاعب وسط بايرن ميونيخ وأحد أفضل صناع الألعاب في العالم، لم يجدد عقده بعد، مما يثير تساؤلات حول مستقبله.

جوناثان ديفيد (45 مليون يورو):

مهاجم ليل الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، يعد واحدا من أكثر المواهب الهجومية الواعدة في أوروبا.

ليروي ساني (45 مليون يورو):

جناح بايرن ميونيخ السابق لمانشستر سيتي، يُحتمل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي، حيث يبدي مانشستر يونايتد اهتماما بضمه.

كيفن دي بروين (35 مليون يورو):

صانع ألعاب مانشستر سيتي المبدع، قد يكون متاحا في السوق إذا لم يتم تجديد عقده قريبا.

جوناثان تاه (30 مليون يورو):

مدافع باير ليفركوزن البالغ من العمر 28 عاما، يعد أحد أبرز المدافعين في الدوري الألماني.

فيرجيل فان دايك (28 مليون يورو):

قائد ليفربول وأحد أفضل المدافعين في العالم، يقترب من دخول العام الأخير من عقده مع النادي الإنجليزي.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين ليفربول وصلاح وفان دايك، بينما لم يفقد النادي الأمل في إقناع ألكسندر أرنولد برفض العروض من ريال مدريد والبقاء في فريقه الأم.

ويقدم محمد صلاح مستوى متميزا مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، كما صنع 13 هدفا لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم.