بالإجماع.. مجلس الأمن يُصوت بالتمديد لولاية البعثة الأممية في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر.

وصوت أعضاء المجلس بالإجماع ، على قرار مشروع قرار قدمته بريطانيا قضى بـ«تمديد تقني» لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر، تنتهي أواخر يوليو المقبل.

وقرار تمديد اليوم، هو الرابع الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر العام الماضي، فيما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.

وتصر الدول الإفريقية وروسيا، على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أبناء القارة السوداء، فيما تعارض بريطانيا والولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية هذا التوجه.

وأعرب معظم ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، خلال كلماتهم في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن أسفهم إزاء عدم الاتفاق بشأن تجديد ولاية البعثة لمدة عام كامل وليس 3 أشهر فحسب.

وفي ديسمبر الماضي، عَيَّنَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش المبعوثة السابقة بالإنابة في العاصمة طرابلس، ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وجاء تعيين وليامز قبل أربعة أيام من بدء سريان استقالة المبعوث الأممي الخاص للبلاد، السلوفاكي يان كوبيش.