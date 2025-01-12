بالارقام.. أكبر الدول المنتجة لـ«اليورانيوم» في العالم

كشف تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قائمة بأكبر 10 دول منتجة “لليورانيوم” في العالم.

وفقا للتقرير، فإن “إنتاج اليورانيوم عالميًا بلغ ذروته، عام 2016، عند 63 ألفًا و207 أطنان مترية، ومع تعافي الأسواق، تشهد أسعار اليورانيوم، حاليًا، انتعاشًا واضحًا، مدفوعة بتنامي الطلب العالمي على الطاقة النووية، إذ تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للرطل، في يناير 2024، ورغم انخفاضها حاليًا إلى 73 دولارًا للرطل، فإنها ما تزال أعلى كثيرًا من المتوسط ​​الذي يقل عن 50 دولارًا، المُسجل على مدى العقد الماضي”.

وكشف التقرير، عن “أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية، وهي كاللآتي: كازاخستان: بإنتاج بلغ 21 ألفًا و277 طنًا متريًا، كندا: بإنتاج بلغ 7 آلاف و351 طنًا متريًا، ناميبيا:بإنتاج بلغ 5 آلاف و613 طنًا متريًا، أستراليا: بإنتاج بلغ 4 آلاف و87 طنًا متريًا، أوزباكستان: بإنتاج بلغ 3 آلاف و300 طن متريًا، روسيا: بإنتاج بلغ ألفين و508 طنًا متريًا، النيجر: بإنتاج بلغ 2020 طنًا متريًا، الصين: بإنتاج بلغ 1700 طنًا متريًا، الهند: بإنتاج بلغ 600 طنًا متريًا، جنوب أفريقيا: بإنتاج بلغ 200 طن متريًا”.

وخلص التقرير إلى أن “هذه الدول المنتجة لليورانيوم، وخلال العقد الماضي، لعبت دورًا حيويًا في تعزيز إمدادات الطاقة النووية عالميًا”.