بالترتيب.. احتياطات «الذهب» في الدول العربية والعالم

نشر المجلس العالمي للذهب، في أحدث تقرير له، ترتيبا تضمن “احتياطي الذهب في بعض الدول العربية والعالم”.

وبحسب تقرير المجلس العالمي للذهب، “تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية ولبنان، في تصنيف الدول الأكثر احتفاظا بالذهب في العالم”.

ووفقا للمجلس، “فقد بلغ احتياطي المملكة العربية السعودية من الذهب 323 طنا بنهاية 2024، لتستمر بصدارة الدول العربية من حيث حجم هذا الاحتياط، وحل لبنان ثانيا بحوالي 287 طنا، تليه الجزائر بنحو 174 طنا، والعراق بنحو 163 طنا، ثم ليبيا بحوالي 147 طنا، ومصر بنحو 127 طنا، وقطر بحوالي 111 طنا”.

وأشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، حيث تمتلك 8133 ألف طن، تليها ألمانيا بـ3351 ألف طن، ثم إيطاليا بـ2452 ألف طن، بينما تذيلت ترينيداد وتوباغو القائمة بـ1.9 ألف طن”.

يذكر أن “المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على تغيرات السوق، ويضم أعضاؤه أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدما”.