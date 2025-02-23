بالتزامن مع الاستعدادات لـ«مفاوضات السلام».. الانفجارات تهزّ تايلاند

وقع انفجاران في أقصى جنوب تايلاند الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا، بينهم 7 ضباط شرطة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفةNation “إن الانفجارين وقعا قبيل زيارة رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا إلى المنطقة، والذي تم تعيينه مؤخرا مستشارا لرئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بصفته رئيسا لـ”رابطة دول جنوب شرق آسيا” (آسيان)”.

وحسب الصحيفة، فقد وقع انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ليل السبت إلى الأحد في منطقة بانانغ ساتا في محافظة يالا بالقرب من متجر محلي للسلع اليومية. وأسفر الانفجار عن إصابة 11 شخصا، بينهم سبعة ضباط شرطة وأربعة مدنيين.

وأضافت الصحيفة أن انفجارا آخر وقع صباح الأحد في مطار محافظة ناراتيوات، حيث كان من المقرر أن تهبط طائرة شيناواترا، دون أن يؤدي الحادث إلى إصابات أو أضرار في المطار الذي تم تشديد الحراسة فيه وفرض طوق أمني حوله.

ووصل شيناواترا إلى أقصى جنوب تايلاند، المحاذي لحدود ماليزيا، لإجراء محادثات مع القادة الدينيين المحليين واجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة المحلية.

وهذه هي الخطوة الأولى في تنظيم سلسلة جديدة من مفاوضات السلام بين سلطات تايلاند والحركات والمنظمات المتمردة للانفصاليين الإسلاميين التي تعمل في أقصى جنوب البلاد، في المنطقة التي تضم محافظات ناراتيوات ويالا وباتاني.

ASEAN Chairman's advisor Thaksin, Deputy PM & Defense Minister Phumtham Wechayachai, & Justice Minister Tawee Sodsong began their tour of the southern border provinces – Narathiwat, Pattani, and Yala – on Feb 23. https://t.co/KnJHJkrtUC

#Narathiwas #Narathiwat #thailand pic.twitter.com/UmtQ7tGmes — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 23, 2025