بالتزامن مع التصعيد على الجبهة اللبنانية.. يوم دام في غزة

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، مستهدفا النصيرات والشجاعية، وقال مسعفون” إن الغارات قتلت 21 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في قطاع غزة”.

ونشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع حيث بلغ عدد القتلى 41638، والمصابين 96460.

وجاء في تقريرها أن “الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 23 قتيل 101 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.