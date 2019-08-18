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بالتزامن مع تعيين ريتشارد نورلاند في ليبيا.. واشنطن تُعين سفير جديد لها في المكسيك

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 أغسطس 2019 - 09:31
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مجلس الشيوخ الأمريكي اختار لانداو في الأول من أغسطس 2019 سفيراً جديد لبلاده في الجارة الجنوبية. [إنترنت]

قامت واشنطن بإرسال سفيرها الجديد إلى المكسيك كريستوفر لانداو الذي قدم نفسه عقب وصوله إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد عام من شغور منصب السفير الأمريكي هناك.

حيث قال لانداو بلغة إسبانية طليقة في مطار العاصمة أمام الصحافيين:

“جئت بيد ممدودة، وقد جئت إلى هنا لأستمع وأتعلم”.

هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اختار لانداو في الأول من أغسطس 2019 سفيراً جديد لبلاده في الجارة الجنوبية.

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وعمل كريستوفر لانداو مؤخراً بمكتب محاماة شهير ويعد هذا أول منصب دبلوماسي له، علماً أن والده جورج لانداو عمل سفيراً للولايات المتحدة في كل من باراغواي وتشيلي وفنزويلا.

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