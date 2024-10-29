أوّل تعليق إسرائيلي على تعيين «نعيم قاسم» أميناً عاماً لـ«حزب الله»

علقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على تولي الشيخ، نعيم قاسم، أمينا عاما جديدا لـ”حزب الله” اللبناني، خلفا للأمين العام الراحل، حسن نصر الله.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صورة لنعيم قاسم عبر حسابه على منصة “إكس”، وكتب معها: “تعيين مؤقت، ليس لفترة طويلة”.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة “حزب الله”: “توافقت شورى “حزب الله” على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة “حزب الله” ومقاومته الإسلامية”.

“حزب الله” يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية

في سياق متصل، أعلن “حزب الله” أنه أسقط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون في جنوب لبنان، واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي.

وقال “حزب الله” في بياناته: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه: قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء، مستعمرت دلتون، ومستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا، وفي موقع جل العلام بصلية صاروخية، وقام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 01:00 بإسقاط مسيرة هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض – جو وشوهدت ‏تحترق.‏

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل شخص في بلدة معالوت شمالي البلاد، إثر قصف صاروخي لحزب الله اللبناني، في وقت أعلنت فيه بيروت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على بعلبك والبقاع إلى 65 قتيلا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أيضًا، أن عشرات القذائف أُطلقت من لبنان على مناطق واسعة في الجليلين الأعلى والأسفل، وتم اعتراض بعضها، فيما تعرض أحد المباني في معالوت لأضرار.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، ارتفاع عدد القتلى إلى 11 من عائلة واحدة جراء الغارة التي استهدفت الليلة الماضية بلدة الرام بمحافظة البقاع شرقي لبنان، لترتفع حصيلة قتلى الغارات على بعلبك والبقاع إلى 65 قتيلا.

وأشار مصدر أمني إلى أن معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، تعرض لغارة إسرائيلية، الثلاثاء، موضحا أنها “المرة الخامسة خلال الأيام الأخيرة”.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، أوضح أنه يواصل العمل في “جنوب لبنان، والقضاء على عناصر حزب الله، وتدمير بنى تحتية إرهابية له فوق وتحت الأرض”، موضحًا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت القوات الجوية ضربات “قضت على عشرات المخربين ودمرت أكثر من 110 هدف منها منصات صاروخية كانت موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية، إلى جانب مستودعات أسلحة”.

ودعا الجيش أيضًا في بيان منفصل، سكان 16 بلدة جنوبي لبنان إلى الإخلاء بدعوى العمل ضد حزب الله.

وهذه البلدات هي طير حرفا، الجبين، القصر الأحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، أنصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون، شمع، أبو شاش، الناقورة وعلما الشعب.