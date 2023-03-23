بالتزكية.. عضو بمجلس الدولة يكشف آلية اختيار لجنة «6+6»

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن اختيار أعضاء لجنة «6+6» عن المجلس الأعلى للدولة، سيكون بالتزكية.

وفي تصريح صحفي أكد كرموس أن أعضاء مجلس الأعلى للدولة وصلوا الآن في مرحلة فرز الأسماء لاختيار اللجنة، ولم يفصح كرموس عن موعد محدد لإعلان نتائج المختارين بالتزكية للجنة 6+6.

وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسة الاثنين الماضي أعضاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بالشراكة مع مجلس الأعلى للدولة، وفقا للتعديل الدستوري الـ13.

وأعضاء اللجنة الـ 6 من مجلس النواب هم نور الدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.