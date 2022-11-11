بالتشاور مع النواب.. مجلس الدّولة يتحدّث عن حكومة جديدة مهمتها الانتخابات

قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار إنّ الجلسة التشاورية لأعضاء المجلس والجلسة الخاصة لمكتب الرئاسة أظهرت توافقا على ضرورة إيجاد حكومة واحدة بالحوار المباشر مع مجلس النواب.

وأوضح مختار في تعميم صحفي أنّ الحوار يمكن أن يكون في أي مدينة ليبية وبحضور المبعوث الأممي وتكون مهمطة الحكومة الرئيسية إجراء الإنتخابات و تحددلها هذه المهمة يوم إختيارها.

وشدد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار على ضروروة إختيار شخصيات قادرة و مؤهلة لقيادة وتوحيد المؤسسات السيادية.