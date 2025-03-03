بالتعاون مع إيطاليا.. مناقشة إجراءات رفع «الحظر الأوروبي» عن شركات الطيران

وصل مدير عام الطيران المدني الإيطالي والوفد المرافق له، الذي يضم عددًا من المختصين في مراقبة سلامة الطيران، في زيارة رسمية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، وذلك لمراجعة وتقييم نتائج خطة التأهيل ورفع الكفاءة التي تنفذها مصلحة الطيران المدني الليبية منذ عام 2022، ومدى توافقها مع متطلبات رفع الحظر الجوي الأوروبي.

وتستمر الزيارة خمسة أيام، يجري خلالها الوفد مراجعة شاملة للنظم والتشريعات، وكفاءة العناصر الفنية، وآليات التدقيق على شركات الطيران، إلى جانب تقييم فعالية التحول الرقمي في ضمان سلامة الطيران.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية ستعقد اجتماعًا في بروكسل خلال مارس الجاري، لمناقشة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها مصلحة الطيران المدني، حيث سيكون لتقرير الفريق الإيطالي دور في تحديد الخطوات المقبلة بشأن رفع الحظر.