الدبيبة: التخطيط ضرورة لحماية الاستقرار وتحسين جودة حياة المواطنين

انطلق اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، المنتدى الدولي للتخطيط والتنمية، بحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وسط مشاركة واسعة من خبراء ومختصين ومسؤولين محليين وإقليميين، وبإشراف من وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط بطرابلس.

وأكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في تصريحاته خلال افتتاح المنتدى، أن تأسيس الدول يبدأ من امتلاك رؤية واضحة واعتماد نهج تخطيطي سليم، مشدداً على أن التخطيط تجاوز كونه مجرد خيار إداري ليصبح ضرورة وطنية قصوى لحماية الاستقرار وتطوير جودة حياة المواطنين.

وبين عبد الحميد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية انتهجت منذ تشكيلها مسار الدولة المؤسسية، مرتكزة على تطوير منظومات التخطيط وربط الإنفاق المالي بالأولويات الوطنية، مع تعزيز معايير الحوكمة والشفافية. وأشار إلى أن التنمية مشروع دولة شامل يستلزم إدارة رشيدة واستثماراً أمثلاً للموارد لضمان تحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى الذي يستمر يومي 28 و29 يونيو، بهدف ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية. وتناقش جلساته وورش العمل عدة محاور جوهرية تشمل واقع التخطيط التنموي، وقضايا الاستثمار، ومفاهيم الاقتصاد الأخضر، وأهداف التنمية المستدامة.

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة من بينهم مدير عام المعهد العربي للتخطيط عادل الوقيان، وأعضاء مجلس أمناء المعهد، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب لفيف من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، حيث يمثل هذا التجمع منصة لصياغة رؤى عملية تدعم مسارات التنمية في ليبيا.