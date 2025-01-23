بالتعاون مع تونس.. تطوير استراتيجيات فعالة لحماية الصحة العامة

شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، في ورشة العمل التدريبية التي نظمت بجمهورية تونس، تحت إشراف مراكز التميز لمجالات المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والنووية (CBRN)، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وخلال الورشة ، “تم التعريف ببرامج CBRN ومناقشة مشروع P94 المتعلق بإدارة المواد الخطرة، بالإضافة إلى عرض التجربة الليبية في تطبيق هذا المشروع”.

وقدمت ممثلة الإدارة العامة في هذه الورشة، محاضرات تناولت “أهم المواد الخطرة، ومن ضمنها المبيدات، مع شرح للإجراءات التي تُنظم عمليات توريدها”.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “لتعزيز قدراتها الفنية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لحماية البيئة والصحة العامة في ليبيا”.