بالتعاون مع «جرّاحي عظام» من تركيا.. علاج عدد من جرحى المنطقة الوسطى

بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البلاد، قامت إدارة شؤون الجرحى والمصابين بجهاز الطب العسكري باستجلاب فريق طبي تركي متخصص في جراحة العظام وحالات البتر لإجراء فحوصات دقيقة وتشخيصًا لعدد من جرحى المنطقة الوسطى، وتم بالتعاون مع الطواقم المحلية، علاج عدد من الحالات المعقدة باستخدام تقنيات حديثة لعلاج التهابات العظم المزمنة وترميم الفاقد العظمي.

كما أجرى الفريق الزائر من مستشفى ميدبول بمدينة إسطنبول، ندوة علمية تناولت، مشاكل الأطراف الصناعية والطرق الحديثة للعلاج، وتطويل الأطراف باستخدام الأسياخ المغناطيسية، وعلاج التهابات العظم المزمن وترميم الفاقد العظمي، إلى جانب أحدث التطورات في مجال جراحة العظام والتقنيات العلاجية المتقدمة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الأطباء المحليين في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة شؤون الجرحى لتعزيز قدرات القطاع الطبي المحلي، وتوفير بيئة علاجية متقدمة داخل ليبيا، مع تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، وضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمصابين والجرحى.

يشار إلى أن الفريق أجرى أيضا كشوفات في مدينة مصراتة، حيث أجرى الكشف على الجرحى والحالات بالمنطقة الوسطى بهدف تقديم الدعم الطبي المتخصص.