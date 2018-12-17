بالتعاون مع حرس الحدود والمنشآت النفطية.. الداخلية تُسير دوريات على طول الحدود الغربية

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مديريات الأمن المحاذية للحدود الليبية التونسية، بتسيير دوريات على طول الحدود الغربية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حفظ الأمن على الحدود الليبية وحفظ سيادة الدولة، بحسب الوزارة.

هذا وستقوم مديريات الأمن في كل من مدن (باطن الجبل، نالوت، الجميل ورقدالين) بتسيير دوريات على طول الحدود الغربية بالتنسيق مع دوريات حرس الحدود والمنشآت النفطية.

وتقدمت وزارة الداخلية بالشكر إلى كل أعضاء الشرطة الذين لبوا نداء الواجب من ضباط وضباط صف وأفراد، كما قدمت الشكر لدوريات حرس الحدود وأثنت على جهودهم المبذولة لتأمين كامل الحدود، وفق قولها.