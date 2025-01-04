بالتعاون مع سفارة النيجر.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين عبر منفذ الثوم الحدودي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع المنطقة الجنوبية، عن البدء بترحيل 716 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجرية عبر منفذ الثوم البري.

ونفذت العملية بالتنسيق مع سفارة النيجر في ليبيا، حيث تواجد مندوبي السفارة طوال مدة الترحيل لضمان سلامة المهاجرين وتسليمهم بشكل منظم للسلطات النيجرية، وبحضور المديرين المعنيين من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضمان تأمين المهاجرين في طريقهم عبر الحدود الليبية النيجرية.

وأشار الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد أحمد بوقيلة، إلى “أن عمليات الضبط والترحيل ستستمر في إطار الخطط الاستراتيجية للجهاز، مؤكدا أن السلطات الليبية ستواصل جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأمن الداخلي”.

ودعا بوقيلة المواطنين الليبيين إلى التعاون مع السلطات المحلية عبر الإبلاغ عن أي مهاجر غير شرعي، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.