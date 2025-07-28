بالتعاون مع فريق أمريكي.. نجاح 7 عمليات «قلب مفتوح» للأطفال في مركز زليتن

أعلن مركز زليتن الطبي عن نجاح 7 عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال، إضافة إلى عمليتي قسطرة قلبية، وذلك بالتعاون مع جمعية “نوفاك” الأمريكية لجراحة قلب الأطفال، ضمن البرنامج الوطني لجراحة قلب الأطفال.

وتأتي هذه العمليات في إطار الاستعداد لإجراء عمليات “فونتان” المعقدة، التي تُعد من أدق تدخلات جراحة القلب لدى الأطفال.

وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة، وتوطين العلاج داخل البلاد، مما يسهم في تقليل الأعباء الجسدية والمادية عن المرضى وأسرهم، ويعزز من قدرات الكوادر الطبية المحلية في هذا المجال.

وأشار القائمون على البرنامج إلى أن التعاون مع الفرق الطبية الدولية يهدف إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، مؤكدين استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات في مختلف المراكز التخصصية داخل ليبيا.