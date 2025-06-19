نجاح حاسم.. الخليج العربي للنفط يقنع المقاول الألماني باستكمال مشروع للغاز

عقد وفد من شركة الخليج العربي للنفط في اجتماع رفيع المستوى مع شركة فيروستال الألمانية، بتوجيهات من المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة، وبقيادة السيد مصطفى الدينالي، عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والشؤون الفنية وتطوير الحقول المكتشفة.

وضم الوفد المهندسين عبدالوهاب المنصوري، محمد الدامي، وسالم المبروك، حيث مثّل الاجتماع نقطة تحول حاسمة في مشروع استغلال الغاز بحقل J22 في منطقتي السرير ومسلة، الذي بلغت نسبة إنجازه حتى الآن 96%، وتمكّن الوفد من إقناع المقاول الألماني بالعودة لاستكمال الأعمال المتبقية، ما يمهد لانطلاقة فعلية وفق الجدول الفني المعتمد.

ومن المرتقب أن تبدأ أعمال المرحلة التنفيذية للمشروع في 15 يوليو 2025، بالتوازي مع برنامج تدريبي متكامل يستهدف 42 موظفًا من الإدارات الفنية المعنية، يُنفذ على مراحل زمنية متعددة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز الجودة التشغيلية.

ويأتي هذا التحرك ضمن التزام شركة الخليج بدفع عجلة التطوير للمشاريع الكبرى وتفعيل استراتيجيات الاستدامة في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستويات أعلى من الأداء المؤسسي.