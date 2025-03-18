بالتعاون مع ليبيا.. طائرة أمريكية تنفذ مهمة استطلاع جديدة فوق السواحل

نفّذت طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز “نورثروب غرومان إم كيو–4 سي”، مهمة مراقبة ليلية قبالة سواحل ليبيا، محلقة من طرابلس إلى طبرق”.

وبحسب موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، “أن ، أثناء تنفيذ المهمة، قامت الطائرة التي تحمل رقم التسجيل 169804 بتغيير رمز ندائها من “بلاك كات” إلى “أوفر لورد” عند الساعة 05:00 بتوقيت وسط أوروبا، وهو رمز عادة ما تستخدمه المسيرات الأمريكية في عملياتها بمنطقة الخليج”.

وأشار الموقع إلى “أن بيانات التتبع الخاصة بالطائرة لم تكن مكتملة، حيث تم حجب بعض المسارات خلال الرحلة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة عملياتها في تلك المناطق”.

يذكر أنه، “تأتي هذه المهمة بعد دوريات استطلاعية سابقة نفذتها طائرة “ترينتون” الأمريكية، التي قامت بمراقبة كامل الساحل الليبي خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك خليج سرت”.

وفي 4 مارس الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، أنها نفّذت “تدريباً فريداً من نوعه”، مشيرة إلى “أن التدريبات جرت بدعم من القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا”.