مناقشة تعزيز الرعاية الصحية للمهاجرين «غير الشرعيين»

في إطار تعزيز التعاون الدولي، وبناءً على توجيهات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود عماد مصطفى الطرابلسي، عُقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية ووفد منظمة أطباء بلا حدود.

حضر الاجتماع اللواء عبد الواحد عبد الصمد مدير مكتب الوزير المكلف، وستيفن بوربيك رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، إلى جانب ممثلين عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكتب وزير الداخلية.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على مرضى الدرن داخل مراكز الإيواء وخارجها.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتنسيق الجهود وتحسين الخدمات الصحية، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها.

وشهد اللقاء نقاشاً حول أهمية تكامل الجهود الطبية باعتبارها جزءاً من الأمن الصحي الوطني، بالإضافة إلى بحث آليات تحسين الإجراءات الصحية، وتسهيل التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، والعمل على خطة مستقبلية لمواجهة التحديات في مراكز الإيواء بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.