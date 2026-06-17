بالتفصيل.. أرصدة الوقود و«حركة الناقلات» بالموانئ الرئيسية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، تحديثًا جديدًا لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات في عدد من الموانئ النفطية، موضحة مستويات الإمدادات الحالية من الوقود وسير عمليات التفريغ والاستقبال.

في ميناء طرابلس، بلغ رصيد البنزين 40927 طنًا متريًا، والديزل 7901 طنًا، والغاز 1654 طنًا، مع وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى متوقعة الوصول يوم 18 يونيو.

وفي ميناء مصراتة، سجلت البيانات 20473 طنًا من البنزين و37375 طنًا من الديزل و305 أطنان من الغاز، مع ناقلة غاز في وضع الانتظار وأخرى بنزين قيد التفريغ.

أما ميناء الزاوية، فقد بلغ رصيد البنزين 17481 طنًا، والديزل 6873 طنًا، والغاز 1151 طنًا، مع ناقلة ديزل تربط اليوم للتفريغ وأخرى متوقعة الوصول يوم 18 يونيو.

وفي ميناء بنغازي، وصلت كميات البنزين إلى 17278 طنًا، والديزل 5184 طنًا، والغاز 2316 طنًا، مع استمرار حركة الناقلات بين التفريغ والوصول، بما في ذلك ناقلة زيت وقود ثقيل مرتقبة.

أما ميناء طبرق، فقد سجل 24011 طنًا من البنزين، و6688 طنًا من الديزل، و126 طنًا من الغاز، دون تسجيل بيانات جديدة لحركة الناقلات في التحديث الأخير.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق الإمدادات النفطية إلى مختلف المناطق الليبية، في إطار إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمنظومة التوزيع وضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية.