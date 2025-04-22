بالتفصيل.. أسماء الطلبة المشاركين في «مبادرة تحدّي القِراءة العربي»

نشرت “مبادرة تحدّي القِراءة العربي- ليبيا”، قائمة “بأسماء الطلبة المشاركين في “المبادرة– الموسم التاسع”، ممن استكملوا قراءة عدد الكتب المطلوبة “50 كتاباً للطلبة من الفئة العامة، و25 كتاباً لطلبة ذوي الهمم”.

وللاطلاع على الأسماء من هنا.

وقبل أيام، “وفي إطار الجهود المستمرة لدعم المدارس في تنفيد مسابقة مبادرة تحدي القراءة العربي للموسم التاسع، عقدت ورشة عمل تدريبية خاصة بمبادرة تحدّي القراءة العربي بالمؤسسات التعليمية، وكانت الورشة للمدارس المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي برئاسة منسق المبادرة بمراقبة التربية والتعليم سبها الاستاذ محمد الطاهر، ومنسق التدريب شرود علي ومنسق التوثيق مبروكة العربي، وبحضور منسق المبادرة بالمنطقة الجنوبية صالح بلومي”.

وتناولت الورشة “عدة نقاط مهمة، منها كيفية إدخال الملخصات للمنطومة، وكيفية تغير البريد الالكتروني للطلبة، وطريقة ترشيح الطلاب بعد تلخيص الـ50 ملخص، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه المدخلين ومعرفة الطلاب الذين اكملوا الملخصات في الاستمرار في التحدي”.