بالتفصيل.. البيان الختامي لمؤتمر «وزراء العمل الإسلامي» في الدوحة

اختتمت العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة السادسة لمؤتمر وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد تحت شعار: “تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي”، برعاية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر دعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية وجميع المنظمات الدولية، تجسيداً للالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما رحب المؤتمر بمقترح قطر للتعاون مع منظمات العمل الإقليمية والدولية لتنظيم برامج تدريب إقليمية موحدة للاعتراف بالمؤهلات والمهارات المهنية، بهدف تعزيز المعايير المشتركة وتطوير القوى العاملة.

ودعا البيان إلى دعم مشاريع تنموية لتطوير المهارات وبناء رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص وقدرة الدول الأعضاء التنافسية، مشيراً إلى أن استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لسوق العمل تعد أداة رئيسية لتعزيز التعاون وبناء قوى عاملة مرنة.

وشجع المؤتمر على إنشاء شبكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات النسائية، ووكالات الاستثمار لتبادل الخبرات الناجحة في التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة.

وفي مجال السلامة المهنية، دعا البيان الدول الأعضاء لإجراء دراسات وطنية لتقييم فعالية السياسات والبرامج وضمان بيئة عمل آمنة ولائقة لجميع العاملين، مع تعزيز التعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتدريب العاملين في القطاع الزراعي على التقنيات الحديثة والمستدامة.

وأكد المؤتمر أهمية استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي في مواءمة سوق العمل، وتطوير سياسات توازن بين الإمكانات التقنية والمخاطر الأخلاقية، إضافة إلى تبادل الخبرات حول التحول الرقمي وتنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

وفي ختام المؤتمر، أشاد وزير العمل القطري علي بن صميخ المري بما قدمته الوفود من رؤى ومقترحات بناءة، مؤكداً أن النتائج ستسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.