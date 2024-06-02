بالتفصيل.. التخفيضات الحالية لإنتاج تحالف «أوبك بلس»!

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، “اتفاق تحالف “أوبك بلس”، على تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025”.

وقالت منظمة “أوبك” في بيان: إنه “في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء، في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير الشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية، والذي تم اعتماده من الدول الأعضاء”، جاء قرار التمديد.

وبحسب البيان، “تشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء “أوبك بلس” سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا يتبناها بعض الأعضاء وتنتهي بنهاية يونيو”.

وأضاف البيان: “تمت الموافقة على هدف إنتاج جديد للإمارات يبلغ 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 2.9 مليون برميل يوميا حاليا على أن يتم هذا الأمر تدريجياً بين بداية يناير 2025 ونهاية سبتمبر 2025، مع زيادة المستوى الإجمالي لإنتاج النفط للدول المشاركة ابتداء من يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر، ما يعني أن تحالف “أوبك بلس” سيضخ 39.725 مليون برميل يوميا في عام 2025، بما في ذلك مستوى إنتاج الإمارات”.

وتابع البيان: “من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل، لـمجموعة “أوبك بلس”، في 1 ديسمبر، على أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كل شهرين”.

وأكد البيان على “الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة (في تخفيضات إنتاج النفط) وآلية التعويض”، مع تمديد فترة تقييم المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لتكون مرجعاً لمستويات الإنتاج في 2026”.

هذا ويتبنى التحالف الذي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022، ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك بلس» حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.

وتنقسم التخفيضات الطوعية على 8 دول بواقع مليون برميل يوميا من السعودية، و500 ألف برميل من روسيا، والعراق 220 ألف برميل، والإمارات 163 ألف برميل، والكويت 135 ألف برميل، وكازاخستان 82 ألف برميل، والجزائر 51 ألف برميل، وعُمان 42 ألف برميل.