بالتفصيل.. المقترح الإسرائيلي الكامل لوقف إطلاق النار في غزة

نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” النص الكامل للمقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الصحيفة، تضمن “النص الكامل للمقترح، مبادئ عامة يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس، بشأن تبادل الرهائن والسجناء، وإعادة الهدوء المستدام، مع ضمان قطر ومصر والولايات المتحدة، تنفيذ ما جاء في الاتفاق”.

ووفق الصحيفة، يهدف المقترح المكون من 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة منها 42 يوما، وفق ما جاء في الصحيفة، “إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين والعسكريين الإسرائيليين في قطاع غزة، سواء كانوا أحياء أو أموات، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين الذين تفرج عنهم إسرائيل”.

كما يهدف “إلى استعادة الهدوء المستدام الذي من شأنه أن يحقق وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وفتح المعابر الحدودية، وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع”، بحسب الصحيفة.

المرحلة الأولى

تتضمن المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما، آلية لتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين، مع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، فضلا عن بدء عملية إعادة إعمار غزة.

تشمل وقف العمليات العسكرية مؤقتا من قبل الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).

تتضمن وقفا مؤقتا لحركة الطيران (العسكري والاستطلاعي) فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، و12 ساعة يوميا خلال الأيام التي ستتم فيها عمليات تبادل الرهائن. وتشمل أيضا عودة النازحين إلى أماكن سكنهم.

ابتداء من اليوم الأول للاتفاق، سيتم إدخال كميات متزايدة وكافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود (600 شاحنة يوميا تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 إلى شمالي القطاع)، مع استمرار ذلك طوال مراحل الاتفاق.

وفي اليوم السابع (بعد إطلاق سراح 7 من الرهائن الإناث)، يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بشكل كامل، وبدء عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم، مع حرية حركة السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد اعتبارا من اليوم الأول دون قيود.

وفي اليوم الثاني والعشرين، وفق الاقتراح، ستنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة (خاصة محور نتساريم ودوار الكويت) شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة على طول الحدود، مع استمرار عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم في شمال قطاع غزة، واستمرار حرية حركة السكان بجميع مناطق القطاع.

وفيما يتعلق بتبادل الرهائن والسجناء، ستفرج حماس خلال هذه المرحلة عن 33 من الرهائن الإسرائيليين (أحياء أو أموات) من النساء (مدنيين وعسكريين)، والأطفال (أقل من 19 سنة من غير العسكريين)، وكبار السن (فوق 50 سنة)، والمرضى والجرحى المدنيين، مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وتتضمن هذه المرحلة إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المدنيين الإسرائيليين الأحياء (تحت سن 19 عاما)، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة نظير كل رهينة، مع مراعاة القوائم التي تقدمها حماس بناء على أسبقية سجنهم.

كما ستفرج حماس عن جميع الرهائن المسنين (فوق 50 عاما) والمرضى والمدنيين الجرحى، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 سجينا مسنا (فوق 50 عاما) ومريضا (محدد المدة المتبقية من السجن بـ 15 عاما) لقاء كل رهينة، مع مراعاة القوائم التي تقدمها حماس على أساس أسبقية سجنهم.

وستفرج حماس أيضا عن جميع المجندات الإسرائيليات الأحياء، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 50 سجينة في السجون الإسرائيلية لكل رهينة يتم إطلاق سراحها (30 يقضين أحكاما بالسجن المؤبد، و20 تقتصر مدة عقوبتهن على 15 عاما متبقية في السجن) وفقا لقوائم تقدمها حماس، وذلك باستثناء عدد متفق عليه من السجناء (100 على الأقل) ستتم مناقشته في المرحلة الثانية.

كما تتضم هذه المرحلة، إطلاق سراح عدد متفق عليه (50 على الأقل) من السجناء الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وحول آلية تبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين خلال المرحلة الأولى، يشير المقترح إلى أنه في اليوم الأول، ستفرج حماس عن 3 رهائن مدنيين إسرائيليين، وفي اليوم السابع، ستفرج عن 4 رهائن مدنيين.

وبعد ذلك، ستفرج حماس عن 3 رهائن كل 7 أيام، بدءا بالنساء (المدنيات والعسكريات)، وكل الرهائن الأحياء، قبل تسليم “رفات الأموات”، على أن تقدم حماس بحلول اليوم السابع، معلومات عن عدد الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة.

وفي الأسبوع السادس، ستفرج حماس عن كل الرهائن المتبقين المشمولين في هذه المرحلة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفقا للقوائم التي ستقدمها حماس.

وخلال هذا الأسبوع (بعد إطلاق سراح هشام السيد وأفرا منجيستو اللذين سيدرجان ضمن العدد الإجمالي للرهائن البالغ 33، الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى)، سيطلق الجانب الإسرائيلي سراح 47 سجينا من صفقة الجندي جلعاد شاليط أعيد اعتقالهم.

وفي حال لم يصل عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة إلى 33، فسيتم استكمال الفارق من خلال إطلاق سراح عدد مماثل من “الرفات البشرية” من نفس الفئات لهذه المرحلة.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح جميع النساء والأطفال (أقل من 19 عاما) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، وسيتم ذلك في الأسبوع السادس.

ووفق المقترح، ترتبط عملية التبادل بالالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية من قبل الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين داخليا، وإدخال المساعدات الإنسانية.

ويتضمن المقترح، تعهدا بعدم إعادة اعتقال السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم على أساس نفس التهم التي تم اعتقالهم بسببها سابقا. ولن يبادر الجانب الإسرائيلي إلى إعادة السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم، ولن يُطلب منهم التوقيع على أية وثيقة كشرط للإفراج.

وجاء في المقترح أن آلية تبادل الرهائن والسجناء في المرحلة الأولى، لن تعتبر أساسا لآلية التبادل في المرحلة الثانية، حيث في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر، يجب بدء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين للاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك آلية تبادل الرهائن والسجناء (الجنود والرجال المتبقين)، على أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق عليه قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

ويتضمن المقترح في المرحلة الأولى، استمرار الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى في القيام بعملها في تقديم الخدمات الإنسانية بكافة مناطق قطاع غزة.

كما سيتم البدء في تأهيل البنية التحتية وإدخال كمية متفق عليها من المعدات اللازمة للدفاع المدني وإزالة الأنقاض.

وجاء في المقترح أن المرحلة الأولى ستتضمن كذلك تسهيل دخول الإمدادات والمستلزمات لإيواء النازحين داخليا الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب (ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت “كرفان” و200 ألف خيمة).

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أجنبي مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، سيشارك في محادثات جديدة هذا الأسبوع بقطر، رغم حادث المواصي ومحاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس.

وبعد إطلاق سراح كافة المجندات الإسرائيليات، ستسمح إسرائيل بزيادة عدد المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، مع إزالة القيود على السفر وإعادة حركة البضائع والتجارة.

كذلك يتضمن المقترح، البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لإعادة الإعمار الشامل للمنازل والمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمرت خلال الحرب، ودعم المتضررين منها بإشراف عدد من الدول والمنظمات، من بينها مصر وقطر والأمم المتحدة.

وحسب المقترح، تستمر كافة إجراءات المرحلة الأولى، طالما استمرت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، على أن يبذل ضامنو الاتفاق كل الجهود لضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة، حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

وفق المقترح، تستمر المرحلة الثانية 42 يوما أيضا، ويتم خلالها الإعلان عن استعادة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم)، وتبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين، بما في ذلك جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين من الرجال الأحياء (مدنيين وعسكريين) مقابل السجناء الفلسطينيين، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

المرحلة الثالثة

تستمر أيضا 42 يوما، سيتبادل الجانبان كافة الرفات البشرية بعد تحديد أماكنها وهوياتها.

وتتضمن هذه المرحلة البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، ودعم كافة المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات بما فيها مصر وقطر والأمم المتحدة، مع فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع.



يذكر أن المقترح أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن، وقدمه الوسطاء إلى حماس في 27 مايو الماضي، ويشمل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، ومنذ الأسبوع الماضي، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن الاتفاق المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة، بما يسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وذلك بمشاركة رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والإسرائيلية.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 283 إلى 38584 قتيلا و88881 جريحاً.