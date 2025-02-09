بالتفصيل.. تعليمات الاشتراك في مُبادرة «تحدّي القِراءة العَربي»

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، تعليماتُ الاِشتراك في مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي، الخاصة بالطلبة والمدارس والمنسقين والمشرفين.

تعليمات خاصة بالطلبة

• الحُصول على رقم القيد المدرسي والمراقبة.

• التّسجيل في نموذج تسجيل المشاركين المبدئي (نموذج تسجيل الطلبة).

• اِختيار الكتاب المطلوب قراءته بِالتّنسيق مع لجنة المبادرة بالمدرسة أو ولي الأمر.

• بعد قراءة كل كتاب، يتم توثيق مُلخص وفكرة الكتاب في مُفكّرة خاصة بالطالب.

• إدخال مُلخص الكتاب وأفكاره في حساب الطالب على المنصة الخاصة بالمبادرة.

• بعد قراءة عدد من الكتب، يتم التواصل مع لجنة المبادرة بالمدرسة وإبلاغها بذلك.

• تستكمل مراحِل المشاركة بعد قراءة 50 كتاباً وتوثيق مُلخصاتها.

تعليمات خاصّة بالمشرفين بالمدارس

• التّسجيل في نموذج تسجيل المدارس.

• تسجيل المدرسة في منصّة المبادرة.

• مُتابعة الفيديوهات التّوضيحية الخاصّة بطريقة التّسجيل والتّحديث.

• الدّخول إلى المنصّة وتسجيل وتحديث بيانات المشاركين بعد اِعتماد المدرسة من مُنسِّق المنطقة التّعليمية.

تعليمات خاصة بِالمنسِّقين والمشرفين على كافة المستويات (المدرسة، المراقبة، المنطقة التٌعليمية)

على مستوى المدرسة: تكليف رسمي من مُدير المدرسة، وقرار من المراقب للإشراف على المبادرة، وفقاً لِقرار الوزارة رقم (1) لسنة 2025م.

على مستوى المراقبة: قرار من المراقب بتشكيل لجنة خاصّة بالمبادرة على مستوى المراقبة، وفقاً لقرار الوزارة رقم (1) لسنة 2025م.

على مستوى المنطقة التّعليمية: قرار من الوزير بتشكيل لجنة خاصّة بالمبادرة على مستوى المنطقة التّعليمية، وفقاً لقرار الوزارة رقم (1) لسنة 2025م، وبعد صدور قرارات التّكليف، يتم توثيق كافة النّشاطات والبرامج الخاصّة بالمبادرة على جمِيع المستويات في النّموذج المُخصّص لذلك.

وللمزيد من المعلومات: يُمكن زيارة موقع وِزارَة التّربية والتّعليم للاِطّلاع على التّفاصيل الكامِلة، والاِطّلاع على المُستندات الرّسمية، وورش العمل، والفيديوهات التّوضيحية عبر الرّابط التّالي: https://moe.gov.ly.