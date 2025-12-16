بالتفصيل.. تقرير الأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في ليبيا

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرًا إلى مجلس الأمن عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حيث تناول فيه التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا خلال الفترة من 2 أغسطس إلى 27 نوفمبر 2025.

كما استعرض التقرير لمحة عن الحالة الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى الأنشطة التي اضطلعت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذه الفترة.

هذا وفي إطار جهود الأمم المتحدة، تم تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 2011 لمساعدة البلاد في تحقيق الانتقال السلمي وتحقيق الاستقرار.

ورغم بعض التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مثل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية “الملتقى الوطني”، لا تزال ليبيا تشهد تحديات كبيرة في المجالات الأمنية والسياسية والإنسانية.



للاطلاع على التقرير: رابط التقرير