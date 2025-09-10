بالتفصيل.. جوائز «مهرجان قازان» المكرّمين من 30 دولة

اختتم مهرجان قازان السينمائي الدولي في دورته الحادية والعشرين (2025) فعالياته في 9 سبتمبر، بعد خمسة أيام من العروض والأنشطة الثقافية التي احتضنتها مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية.

والمهرجان، المعروف باسم “ألتيمنبار” (Altyn Minbar)، يُعد من أبرز المهرجانات السينمائية في روسيا، ويُركز على الأعمال التي تعكس القيم الإنسانية والروحية، وتُبرز التنوع الثقافي والتسامح.

الجوائز الرئيسية للمهرجان

تم توزيع الجوائز على النحو التالي:

أفضل فيلم روائي طويل (Grand Prix) : فاز به فيلم “الزوجة البيضاء” (The Pair of White) من أوزبكستان.

: فاز به فيلم “الزوجة البيضاء” (The Pair of White) من أوزبكستان. أفضل مخرج : حصل عليه المخرج الإيراني سعيد روستايي عن فيلمه “أرض النار” (Land of Fire).

: حصل عليه المخرج الإيراني سعيد روستايي عن فيلمه “أرض النار” (Land of Fire). أفضل سيناريو : نالها الكاتب الروسي أليكسي كوزلوف عن فيلم “أصداء الماضي” (Echoes of the Past).

: نالها الكاتب الروسي أليكسي كوزلوف عن فيلم “أصداء الماضي” (Echoes of the Past). أفضل تصوير سينمائي : فاز بها المصور الهندي راجيف كومار عن فيلم “أضواء المدينة” (City Lights).

: فاز بها المصور الهندي راجيف كومار عن فيلم “أضواء المدينة” (City Lights). أفضل ممثل : حصل عليها الممثل المصري أحمد عز عن دوره في فيلم “الطريق إلى الجنة” (The Road to Heaven).

: حصل عليها الممثل المصري أحمد عز عن دوره في فيلم “الطريق إلى الجنة” (The Road to Heaven). أفضل ممثلة : فازت بها الممثلة التركية بيرين سات عن دورها في فيلم “ظل الماضي” (Shadow of the Past).

: فازت بها الممثلة التركية بيرين سات عن دورها في فيلم “ظل الماضي” (Shadow of the Past). أفضل فيلم قصير : نالها فيلم “اللحظة الأخيرة” (The Last Moment) من كازاخستان.

: نالها فيلم “اللحظة الأخيرة” (The Last Moment) من كازاخستان. أفضل فيلم وثائقي : فاز به فيلم “أصوات من غزة” (Voices from Gaza) من فلسطين.

: فاز به فيلم “أصوات من غزة” (Voices from Gaza) من فلسطين. أفضل فيلم رسوم متحركة : نالها فيلم “رحلة الأمل” (Journey of Hope) من اليابان.

: نالها فيلم “رحلة الأمل” (Journey of Hope) من اليابان. أفضل فيلم وطني : فاز به فيلم “أرض الأجداد” (Land of Ancestors) من روسيا.

: فاز به فيلم “أرض الأجداد” (Land of Ancestors) من روسيا. أفضل فيلم وثائقي وطني : نالها فيلم “تاريخنا المشترك” (Our Shared History) من أوزبكستان.

: نالها فيلم “تاريخنا المشترك” (Our Shared History) من أوزبكستان. أفضل فيلم قصير وطني : فاز به فيلم “الذكريات الضائعة” (Lost Memories) من كازاخستان.

: فاز به فيلم “الذكريات الضائعة” (Lost Memories) من كازاخستان. أفضل فيلم وطني للأطفال: نالها فيلم “أحلام الطفولة” (Childhood Dreams) من روسيا.

الفعاليات والأنشطة

شهد المهرجان عروضًا لأكثر من 50 فيلمًا من 30 دولة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات ناقشت مواضيع متنوعة مثل صناعة السينما في العالم الإسلامي، وتحديات الإنتاج والتوزيع، وأهمية السينما كأداة للتفاهم الثقافي.

كما تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان “السينما في عيون المصورين”، الذي ضم أعمالًا لمصورين من مختلف أنحاء العالم.

التكريمات والجوائز الخاصة

تم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية البارزة خلال المهرجان، من بينهم:

جائزة الإنجاز مدى الحياة : منحت للمخرج الإيراني عباس كياروستامي تقديرًا لمسيرته السينمائية المتميزة.

: منحت للمخرج الإيراني عباس كياروستامي تقديرًا لمسيرته السينمائية المتميزة. جائزة أفضل فيلم في المسابقة الوطنية : فاز بها فيلم “أرض الأجداد” (Land of Ancestors) من روسيا.

: فاز بها فيلم “أرض الأجداد” (Land of Ancestors) من روسيا. جائزة الجمهور: منحت لفيلم “أصوات من غزة” (Voices from Gaza) من فلسطين.

حضور الشخصيات البارزة

شهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات السينمائية والثقافية البارزة، من بينهم:

ملاوشا أيوبوفا : رئيسة مهرجان قازان السينمائي الدولي.

: رئيسة مهرجان قازان السينمائي الدولي. ألكساندر نوفاك : نائب رئيس الوزراء الروسي.

: نائب رئيس الوزراء الروسي. أحمد الشرع : رئيس الجمهورية السورية.

: رئيس الجمهورية السورية. محمد بن عبدالله العجمي: رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية العمانية للسينما ومهرجان قازان السينمائي الدولي، تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسينمائي بين البلدين.

ختام المهرجان

اختتم المهرجان فعالياته بحفل توزيع الجوائز في 9 سبتمبر 2025، حيث تم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم. أعرب المشاركون عن تقديرهم للمستوى التنظيمي العالي للمهرجان، وأشادوا بالأفلام المعروضة التي تناولت قضايا إنسانية واجتماعية متنوعة.

من المتوقع أن يستمر مهرجان قازان السينمائي الدولي في دوره الريادي كمنصة هامة للسينما العالمية، تعزز من التفاهم الثقافي وتساهم في تطوير صناعة السينما في المنطقة.