حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية.. عائلات الرهائن تطالب بمنح ترامب «نوبل للسلام»

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين عن حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، والتي تأتي بعد عامين من الهجوم الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم “السيف الحديدي”، بينما وصفته حركة حماس بـ “طوفان الأقصى”.

ووفقاً للأرقام التي نشرتها الوزارة، فقد بلغ عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين 1,152 جندياً، بينهم 1,035 من الجيش الإسرائيلي، 100 من الشرطة الإسرائيلية، 9 من جهاز الأمن العام (الشاباك)، و8 من مصلحة السجون.

كما سقط 318 جندياً من قوات الاحتياط و283 جندياً محترفاً، بالإضافة إلى 43 من أفراد فرق الإنذار الذين قتلوا في الهجوم الأول الذي وقع في 7 أكتوبر.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 40% من القتلى كانوا تحت سن 21 عاماً، بينما كان 141 منهم فوق سن 40 عاماً، معظم القتلى كانوا من الذكور (1,086 جندياً) في حين بلغ عدد القتلى من الإناث 66 جندية.

كما أظهرت الأرقام أن 801 من الجنود والضباط القتلى كانوا غير متزوجين، في حين كان 327 منهم متزوجين.

وكانت الحصيلة الإجمالية لقتلى القوات الإسرائيلية في حرب غزة قد ازدادت خلال العام الماضي، حيث لقي 262 جندياً إضافياً مصرعهم بين 7 أكتوبر 2024 و6 أكتوبر 2025.

منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده لإنهاء حرب غزة

دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، إلى منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، تقديراً لما وصفه بـ”عزمه على تحقيق السلام” في الشرق الأوسط.

ووجّه المنتدى رسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أكد فيها أن ترامب “جعل ما كان يقال إنه مستحيل ممكناً”، في إشارة إلى خطته الهادفة إلى وقف حرب غزة، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي “تعهد ألا يهدأ حتى يعود كل رهينة إلى منزله”.

وأوضح المنتدى أن خطة ترامب الحالية، المكونة من عشرين بنداً، تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب الدائرة في القطاع، مشيداً بدوره في الدفع نحو السلام خلال الأشهر الماضية أكثر من أي زعيم أو منظمة أخرى.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع بدء مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة، تستند إلى الخطة التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب في غزة.

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أنه الأحق بجائزة نوبل للسلام، مؤكداً أنه نجح في إنهاء “ست أو سبع حروب” منذ توليه ولايته الثانية في البيت الأبيض.

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على خلايا حماس في غزة: عمليات سريعة وتهديدات مستمرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن قوات الفرقة 98 التابعة له نفذت عمليات سريعة أسفرت عن القضاء على عدة خلايا تابعة لحركة “حماس” الفلسطينية.

وأضاف الجيش في بيان له أن الخلايا كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في منطقة مدينة غزة.

وأوضح البيان أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة على إحدى الخلايا المسلحة، التي كانت تحمل متفجرات وقذائف هاون، وذلك بتوجيه من القيادة الجنوبية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وتم القضاء على هذه الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ أي هجوم.

وأشار الجيش إلى أن خلية أخرى أطلقت قذيفة هاون على قواته، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي عملية منفصلة، استهدفت مقاتلات سلاح الجو المسلحين الذين شكلوا تهديداً مباشراً للقوات، وتم القضاء عليهم.

كما أضاف الجيش أن وحدة الاستخبارات رصدت خلية أخرى أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات على آليات هندسية تابعة للفرقة 98، دون أن تسجل إصابات.

وفي رد سريع، تم استهداف المبنى الذي أُطلقت منه الصواريخ بواسطة طائرات مقاتلة، مما أسفر عن تدميره بشكل فوري.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أوقف هجومه على مدينة غزة أول أمس السبت، بناءً على جهود من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب، ليقتصر النشاط العسكري على العمليات الدفاعية على الأرض فقط.