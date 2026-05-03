بالتفصيل.. خطوات استلام الدولار «نقداً» عبر منظومة المركزي

كشف الإعلامي ناظم الطياري تفاصيل آلية استلام مخصصات النقد الأجنبي “الدولار نقدًا” للمواطنين الحاجزين، ضمن منظومة مصرف ليبيا المركزي، موضحًا خطوات التنفيذ ومواعيد الاستلام والإجراءات التنظيمية المعتمدة داخل المصارف.

وأوضح الطياري أن العملية تبدأ بإرسال رسالة نصية (SMS) إلى المواطنين المسجلين عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي، تفيد بجاهزية الحجز وإمكانية استكمال إجراءات الاستلام، على أن تصل الرسائل بشكل تدريجي وفق الجاهزية الفنية والتنظيمية.

وبعد وصول الرسالة، يتوجب على المواطن الدخول إلى المنظومة الإلكترونية الخاصة بالأغراض الشخصية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، حيث يقوم باختيار شركة الصرافة أو فرع المصرف المحدد له مسبقًا، وفق التوزيع المعتمد داخل النظام الإلكتروني.

وبمجرد إتمام عملية اختيار الفرع أو الشركة، يتمكن المواطن من التوجه مباشرة إلى الجهة المحددة لاستلام المبلغ نقدًا، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية داخل الفرع، ما يسهم في تسريع عملية التسليم وتقليل الازدحام.

وأكد الطياري أن المصارف المعنية بدأت فعليًا في استقبال المواطنين الذين وصلت إليهم الرسائل، مشيرًا إلى أن عمليات التسليم مستمرة خلال ساعات العمل الرسمية حتى الساعة الخامسة مساءً، مع جاهزية الفروع لاستيعاب الطلبات بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية تنظيمية جديدة اعتمدها مصرف ليبيا المركزي لضبط عملية توزيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى مخصصاتهم بطريقة منظمة عبر المنظومة الإلكترونية.

كما شدد الطياري على ضرورة التزام المواطنين بعدم التوجه إلى المصارف قبل استلام الرسالة الرسمية، تفاديًا للازدحام داخل الفروع، مؤكداً أن كل مواطن سيتم توجيهه إلى الفرع أو الجهة المخصصة له حصريًا عبر النظام الإلكتروني.

وأشار كذلك إلى أهمية التأكد من صحة رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني داخل المنظومة، باعتباره الوسيلة الأساسية لتلقي إشعارات الجاهزية، مؤكدًا أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى تأخير استلام المخصصات.

وتزامنًا مع رفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية إلى 4 آلاف دولار، شهدت المنظومة إقبالًا متزايدًا من المواطنين، ما دفع المصارف إلى تعزيز جاهزيتها التشغيلية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتقليل الضغط على الفروع.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو رقمنة وتحديث آلية توزيع النقد الأجنبي في ليبيا، عبر ربط العملية بالكامل بمنظومة إلكترونية مركزية، بما يضمن تنظيم الطلب وتوزيعه وفق آليات محددة مسبقًا، مع استمرار معالجة الطلبات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.