بالتفصيل.. خطوات استلام بطاقة الناخب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن آلية توزيع بطاقة الناخب لتسهيل عملية الاستلام على المواطنين.
وأكدت المفوضية أن استلام البطاقة يتطلب اتباع ثلاث خطوات بسيطة:
- التوجه إلى مركز الانتخاب الذي تم التسجيل فيه، مع إحضار إثبات الهوية مثل جواز السفر أو كتيب العائلة أو البطاقة الشخصية.
- تقديم إثبات الهوية إلى موظف التحقق من الهوية في المركز.
- استلام بطاقة الناخب بعد التوقيع في سجل الاستلام.
وذكرت المفوضية أهمية البطاقة باعتبارها المفتاح الأساسي لممارسة الحق الانتخابي، مؤكدةً شعارها: “بطاقتك هي صوتك”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً