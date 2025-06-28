بالتفصيل.. خطوات استلام بطاقة الناخب

عين ليبيا | نُشر: السبت، 28 يونيو 2025 - 12:16 نُشر: السبت، 28 يونيو 2025 - 12:16
ليبيا
مفوضية الانتخابات
البطاقة المفتاح الأساسي لممارسة الحق الانتخابي

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن آلية توزيع بطاقة الناخب لتسهيل عملية الاستلام على المواطنين.

وأكدت المفوضية أن استلام البطاقة يتطلب اتباع ثلاث خطوات بسيطة:

  1. التوجه إلى مركز الانتخاب الذي تم التسجيل فيه، مع إحضار إثبات الهوية مثل جواز السفر أو كتيب العائلة أو البطاقة الشخصية.
  2. تقديم إثبات الهوية إلى موظف التحقق من الهوية في المركز.
  3. استلام بطاقة الناخب بعد التوقيع في سجل الاستلام.

وذكرت المفوضية أهمية البطاقة باعتبارها المفتاح الأساسي لممارسة الحق الانتخابي، مؤكدةً شعارها: “بطاقتك هي صوتك”.

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