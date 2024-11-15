بالتفصيل.. خطوات الاقتراع لاختيار المجالس البلدية

قبيل ساعات من من بدء عملية الاقتراع للانتخابات البلدية المقررة غدا السبت، ومع دخول مرحلة الصمت الانتخابي، نشرت المفوضية العليا للانتخابات خطوات الاقتراع بالتفصيل، مؤكدة أن اختيار مجلس بلديتك هو هويتك.

الخطوة الأولى: فور وصول الناخب إلى مركز الانتخاب الذي سجل به، عليه أن يتأكد من وجود اسمه في قوائم الناخبين المعلقة في المركز، ثم يتجه إلى محطة الاقتراع.

الخطوة الثانية: يقدم الناخب بطاقته الانتخابية ومستند إثبات الهوية إلى الموظف المختص بالتحقق من الهوية.

الخطوة الثالثة : خطوات الاقتراع يقوم الناخب بتسليم بطاقته الانتخابية إلى الموظف المختص ثم التوقيع في كتيب سجل الناخبين.

الخطوة الرابعة: يقوم الموظف المختص بتسليم ورقتين للاقتراع، إحداهما بلون أزرق وهي مخصصة للمترشحين في نظام القائمة، وأخرى باللون الذهبي وهي مخصصة للمترشحين في النظام الفردي.

الخطوة الخامسة : خطوات الاقتراع يتوجه الناخب إلى خلوة الاقتراع، ويؤشر بالقلم على كل ورقة، بحيث يختار قائمة واحدة من الورقة الزرقاء، ومرشح واحد من الورقة الذهبية.

الخطوة السادسة: يطوي الناخب الورقتين ويضع كل ورقة في صندوق الاقتراع المخصص لها، ويغادر مركز الانتخاب.