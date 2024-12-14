بالتفصيل.. قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تحديد طريق المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 54 منتخبا نحو كأس العالم 2026.

وفيما يلي مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بحسب “فيفا”:

-المجموعة الأولى: الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ.

-المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا وكوسوفو.

-المجموعة الثالثة: الخاسر من مواجهة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، اليونان، اسكتلندا وبيلاروس.

-المجموعة الرابعة: الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، أوكرانيا، أيسلندا وأذربيجان.

-المجموعة الخامسة: الفائز من مواجهة إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، تركيا، جورجيا وبلغاريا.

-المجموعة السادسة: الفائز في مواجهة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، هنغاريا، جمهورية إيرلندا وأرمينيا.

-المجموعة السابعة: الخاسر من مواجهة إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بولندا، فنلندا، ليتوانيا ومالطا.

-المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص وسان مارينو.

-المجموعة التاسعة: الخاسر من مواجهة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، النرويج، إسرائيل، إستونيا ومولدوفا.

-المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان وليشتنشتاين.

-المجموعة الحادية عشرة: إنجلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا وأندورا.

-المجموعة الثانية عشرة: الخاسر من مواجهة فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، التشيك، مونتينيغرو، جزر فارو وجبل طارق.

هذا “ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستكون أول بطولة تضم 48 منتخبا، بعدما كانت تجمع 32 منتخبا، وستحصل أوروبا على 16 مقعدا في البطولة، مقابل 13 بكأس العالم 2022، ويتأهل متصدرو المجموعات الـ12 في التصفيات الأوروبية مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى مرحلة فاصلة مع أفضل أربعة متصدرين لمجموعات في دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025، ولم يحتلوا المركزين الأول والثاني في مرحلة المجموعات بالتصفيات الأوروبية، كما ستقام التصفيات بنظام الذهاب والإياب، في مارس 2025 وتستمر حتى نوفمبر من نفس العام”.

UEFA #FIFAWorldCup qualifying groups: locked in. 🔐 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2024