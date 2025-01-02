بالتفصيل.. مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2024/2025، بإقامة أربع مباريات مثيرة ضمن المجموعتين الأولى والثالثة.

وبحسب وكالة وال، “على ملعب شهداء الأبيار، يواجه فريق الأنوار (4 نقاط) ضيفه الأخضر، متصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، في مباراة تنطلق عند الساعة الثالثة مساءً، وفي الخامسة مساءً، يستضيف النصر (6 نقاط من ثلاث مباريات) فريق خليج سرت (4 نقاط) على ملعب شهداء بنينا، وفي إطار المجموعة الثالثة، يلتقي النهضة سبها، الذي لا يمتلك أي نقاط حتى الآن، بفريق السويحلي صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط، على ملعب مدينة ترهونة عند الساعة 3:30 مساءً”.

هذا “وتختتم منافسات اليوم بمواجهة مرتقبة بين الترسانة (5 نقاط) وأبوسليم (3 نقاط) على ملعب النهر الصناعي طرابلس عند الساعة 5:30 مساءً، وتعد هذه الجولة فرصة حاسمة للفرق لتعزيز مواقعها في الترتيب والمنافسة على مراكز الصدارة”.