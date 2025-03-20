بالتفصيل.. مراحل عملية انتخاب «المجالس البلدية»

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن “الناخب يمر خلال مشاركته في عملية انتخاب مجلسه البلدي بثلاث مراحل أساسية وكل مرحلة من هذه المراحل مقيده بفترات زمنية محددة”.

وبحسب المفوضية، “أولاً: مرحلة تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل، وتتم العملية عن طريق إرسال رسالة نصية للرقم 17017 تحتوي على الرقم الوطني، قم المركز الانتخابي، أو عن طريق الحضور الشخصي لمقار لجان قبول طلبات التسجيل”.

ووفق المفوصية، “ثانياً: مرحلة استلام بطاقة ناخب والتي تقوم المفوضية بإصدارها للمواطنين المسجلين في منظومة سجل الناخبين”.

وثالثاً، بحسب المفوصية، “مرحلة التصويت حيث يقوم الناخبين اللذين استملوا بطاقاتهم الانتخابية بالتوجه إلى مراكز الاقتراع والقيام بالتصويت للقوائم والمرشحين الأفراد الراغبين بالتصويت لهم”.

,هذا “وقامت المفوضية بفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية في 22 فبراير 2025، ولازالت منظومة سجل الناخبين مفتوحة لاستقبال طلبات التسجيل في كل البلديات المستهدفة”.

وقالت المفوصية: “في حال لم تسجل بعد فعليك الإسراع في عملية التسجيل لضمان حقك في المشاركة في انتخاب مجلسك البلدي، قبل أن يتم اقفال المنظومة وضياع حقك وفرصتك في أن تكون جزء من اختيار من يخدم بلديتك”.